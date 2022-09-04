Türk şefler, Aşçılık Dünya Kupası'nda hedef yükseltti

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türk şefler, Lüksemburg'da düzenlenecek Aşçılık Dünya Kupası'nda daha önce elde ettikleri 11 madalya rekorunu kırmak için mücadele verecek.

Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin, AA muhabirine, Türk mutfağının ve Anadolu lezzetlerinin uluslararası temsili anlamında önemli bir organizasyon olan Aşçılık Dünya Kupası için 28 şefle hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Lüksemburg'da dört yılda bir düzenlenen ve 70 ülkeden takım ve şeflerin hünerlerini sergilediği yarışmanın gastronomi alanında en prestijli yarışmalardan biri olduğuna işaret eden Sezgin, Gastronomi Derneği takımı olarak 2018'deki yarışmada 11 altın madalya alarak önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Sezgin, bu yıl 25-29 Kasım'da yapılacak yarışmaya dünya genelinde yaklaşık 2 bin şefin katılımının beklendiğini aktardı.

Sezgin, şöyle devam etti:

"Bu yarışmalarda önceki rekorlar bize ait olduğu için çalışmalara çok erken başladık. Bayrağımızı dalgalandırmak çok önemli, büyük bir gurur. Hem güzel sanatlar kategorisinde yarışacağız hem de Aydın'ımızın en nadide ürünleri zeytin, zeytinyağı, incir, çilek gibi ürünleri kullanarak çeşitli yemekler hazırlayacağız. Şimdiden kampa girdik."

2018 yılındaki yarışmaya 28 kategoride katıldıklarını, 11'inden altınla döndüklerini dile getiren Sezgin, "Dünya kupasında bir Türk ekibinin elde ettiği en fazla madalyaydı. Şimdi 28 şefle 30 kategoride katılıyoruz. Bu yıl çok daha iddialı gidiyoruz bu yarışmaya, 11 madalya rekorunu kıracağız. Katılan ülkeler arasında en fazla altın madalyayı alarak ülkemize dönmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türk mutfağının geleceği

Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin Türk mutfağını çok beğenmesine rağmen yurt dışındaki menülerde Türk yemeklerinin az bulunduğuna işaret eden Sezgin, bu tür organizasyonlarla dünyanın dört bir yanındaki menülere Türk lezzetlerini eklemeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Türk mutfağının çeşitlilik olarak dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğunu, her ülkeden insanın bu mutfakta damak tadına uygun bir ürün bulmasının mümkün olduğunu anlatan Sezgin, yöresel lezzetleri dünya sahnesine taşımaya özel önem verdiklerini sözlerine ekledi.

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