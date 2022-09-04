Türk şefler, Aşçılık Dünya Kupası'nda hedef yükseltti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk şefler, Aşçılık Dünya Kupası'nda hedef yükseltti

AA

Türk şefler, Aşçılık Dünya Kupası'nda hedef yükseltti

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Türk şefler, Lüksemburg'da düzenlenecek Aşçılık Dünya Kupası'nda daha önce elde ettikleri 11 madalya rekorunu kırmak için mücadele verecek.

Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Sezgin, AA muhabirine, Türk mutfağının ve Anadolu lezzetlerinin uluslararası temsili anlamında önemli bir organizasyon olan Aşçılık Dünya Kupası için 28 şefle hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Lüksemburg'da dört yılda bir düzenlenen ve 70 ülkeden takım ve şeflerin hünerlerini sergilediği yarışmanın gastronomi alanında en prestijli yarışmalardan biri olduğuna işaret eden Sezgin, Gastronomi Derneği takımı olarak 2018'deki yarışmada 11 altın madalya alarak önemli başarılara imza attıklarını ifade etti.

Sezgin, bu yıl 25-29 Kasım'da yapılacak yarışmaya dünya genelinde yaklaşık 2 bin şefin katılımının beklendiğini aktardı.

Sezgin, şöyle devam etti:

"Bu yarışmalarda önceki rekorlar bize ait olduğu için çalışmalara çok erken başladık. Bayrağımızı dalgalandırmak çok önemli, büyük bir gurur. Hem güzel sanatlar kategorisinde yarışacağız hem de Aydın'ımızın en nadide ürünleri zeytin, zeytinyağı, incir, çilek gibi ürünleri kullanarak çeşitli yemekler hazırlayacağız. Şimdiden kampa girdik."

2018 yılındaki yarışmaya 28 kategoride katıldıklarını, 11'inden altınla döndüklerini dile getiren Sezgin, "Dünya kupasında bir Türk ekibinin elde ettiği en fazla madalyaydı. Şimdi 28 şefle 30 kategoride katılıyoruz. Bu yıl çok daha iddialı gidiyoruz bu yarışmaya, 11 madalya rekorunu kıracağız. Katılan ülkeler arasında en fazla altın madalyayı alarak ülkemize dönmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türk mutfağının geleceği

Yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin Türk mutfağını çok beğenmesine rağmen yurt dışındaki menülerde Türk yemeklerinin az bulunduğuna işaret eden Sezgin, bu tür organizasyonlarla dünyanın dört bir yanındaki menülere Türk lezzetlerini eklemeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Türk mutfağının çeşitlilik olarak dünyanın en önemli mutfaklarından biri olduğunu, her ülkeden insanın bu mutfakta damak tadına uygun bir ürün bulmasının mümkün olduğunu anlatan Sezgin, yöresel lezzetleri dünya sahnesine taşımaya özel önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Çine'de bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ...
Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak ...
Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aydın'da otomobilin çarpıp kaçtığı motosiklet ...
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi öldü
YEREL HABERLER Aydın'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi ...
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen göçmenlerden 1'i öldü, 6'sı kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen ...
Aydın'da 'sahte içki' can aldı
YEREL HABERLER Aydın'da 'sahte içki' can aldı
Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında
Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Aydın'da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik ...
Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla ...
Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla ...
Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Emekli astsubay ile hemşire ormanda tabancayla ...
Aydın Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası
Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da Fatih Üge hazır kıta
Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da makilik alanda kadın ve erkek cesedi bulundu
Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.