Söke'de balık ölümlerinin yaşandığı sulama kanalından numune alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesindeki sulama kanalında toplu balık ölümleri görüldü.

Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi yakınında bulunan sulama kanalında ölü balıklar gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü görevlileri kanalda inceleme yaptı. Ekipler ölüm nedeninin belirlenmesi için kanaldaki sudan numune aldı.

Balıkların su kanalına yakındaki Büyük Menderes Nehrinden geçmiş olabileceği değerlendiriliyor.



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