Kuşadası açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kurtarılan 45 düzensiz göçmen, ekiplerce kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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