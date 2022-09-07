Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çerçioğlu, konuşmasında, 7 Eylül'ün Aydın topraklarının hürriyet tutkusu olduğunu belirterek, "Bağımsızlığa olan inanç, efelerin azmi ve yurt sevdasıdır. Bugün Aydın'ın özgürlük günüdür. Milli mücadele ateşinin yakıldığı toprakların kurtuluşunun gururunu ve onurunu birlikte yaşıyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Göbekmerdan, Aydın Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, siyasi parti başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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