Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1919'da Yunan askerleri tarafından kuyulara atılarak ve kurşuna dizilerek şehit edilen 200 kişi anıldı.

Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi için Kanlı Bahçe Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Kaymakam Turgay Gülenç ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.



Daha sonra dua edildi.



Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuşmasında, "Bazı yürekler vardır sadece kahramanlar taşır. Bazı bayraklar vardır sadece kahramanlar taşır. Bazı kahramanlar da ülkelerini taşır. İşte bu yolda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir destan yazdı. Bu ülkeyi bize emanet bıraktı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından anıta karanfil bırakıldı.



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