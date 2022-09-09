Aydın'da deve sütü peynirinin tanıtımı yapıldı

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AYDIN (AA) - Deve sütü üretiminin artırılmasına yönelik yürütülen uluslararası proje kapsamında Aydın'da deve sütü peyniri ve peynir altı suyunun tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Avrupa Komisyonu desteğiyle İspanya Tarımsal Gıda Teknolojileri ve Araştırma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen "Akdeniz Havzasında Deve Sütü Üretimi, İşlenmesi ve Tüketiminin Artırılması Projesi" kapsamında İncirliova ilçesindeki Yahya Ümit Orbay Meydanı'nda düzenlenen programa mandıra sahipleri ve süt ürünleri sektörü temsilcileri katıldı.

Katılımcılara deve peyniri ve peynir altı suyu ikramının yapıldığı etkinlikte konuşan projenin Türkiye koordinatörü ve Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Koç, projenin 7 ülkeden 14 ortağının bulunduğunu ifade etti.

Deve sütünden elde edilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılması aşamasına geldiklerini ifade eden Koç, şu bilgileri verdi:

"Çiftliklerde üretilen deve sütünün, mandırada işlenerek bazı marketlerde yerini almasını sağladık. Bu ürünler içerisinde pastörize deve sütü var. Bir diğeri deve sütünden üretilen hellim tipi peynir. 13 kilogram sütten 1 kilogram peynir çıkıyor. Bir de peynir altı suyumuz var. Ayrana benzeyen bir tadı var. Türk Gıda Kodeksinde süt ürünleri üretimine yönelik içme sütler, fermente süt ürünleri ve peynir üretim tebliğleri var. Bunların hiçbirinde devenin adı geçmiyor. Deve sütüne yönelik hiç bilgi yok. Bu projeyle deve sütü, fermente süt ve peynir özelliklerini de tanımlayarak (Türk Gıda Kodeksi) tebliğlerine girmesine katkımız olacak."

İncirliova Belediye Başkanı da olan deve çiftliği sahibi Aytekin Kaya ise deve sütü ürünlerinin Avrupa'da talep gördüğünü, Aydın'da üretiminin artırılması ve ihracatı için çalıştıklarını kaydetti.

- Fiyatları yüksek olduğu için gramla satışa sunuldu

Mandıra sahiplerinden Ahmet Gönülaçar da deve sütü ürünlerinin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gramla sattıklarını söyledi.

Gönülaçar, ilk etapta kentteki yerel marketlerde piyasaya çıkan ürünlerden 200 mililitrelik deve sütünün 75 lira, peynirin kilogramının 1750 lira, peynir altı suyunun ise 500 gramlık ambalajının 70 liradan satışa sunulduğunu aktardı.

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