Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesindeki okulların çevresinde yürüttüğü çalışma kapsamında öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.

Ekipler, okul servis araçlarını da denetledi.

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