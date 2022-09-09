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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı

AA

Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı

AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesindeki okulların çevresinde yürüttüğü çalışma kapsamında öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.

Ekipler, okul servis araçlarını da denetledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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