Germencik'te ilk ders zili çaldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Şehit Cafer İlkokulunda devam eden programda konuşan Çiftçi, ders kitapları ile yardımcı kitaplarının sorunsuz şekilde öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Törende şiirler okundu, zeybek gösterisi sunuldu. Okula yeni başlayan öğrencilere, 4. sınıf öğrencileri tarafından "hoş geldin" çiçeği verildi.

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