Aydın'da uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, son 1 haftada uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarda haklarında işlem yapılan 77 kişiden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5 Eylül-11 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 olayda 77 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 367 gram esrar, 245 gram metamfetamin, 52 sentetik ecza, 1 kök Hint keneviri ile bir miktar skunk, kokain ve 3 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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