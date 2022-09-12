Aydın'da "ilin ahisi" şed kuşandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, 35. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "ilin ahisi", kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından valilikte süren programda Vali Hüseyin Aksoy, Germencik ilçesinde uzun yıllardır terzilik mesleğini sürdüren İsmail Gülcan'a "ilin ahisi" ödülünü, Ali Mehmet Gel'e "ilin kalfası", Alihan Kaplan'a "ilin çırağı" ödülünü verdi.

Aksoy, Gülcan'a şed kuşatmasının ardından, kültürün yaşatılması bakımından bu tür organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Özellikle çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş ve mesleğin ayrıntılarını öğrenme yönünün de önem taşıdığını vurgulayan Aksoy, "Belirli mesleklerin kaybolmaması, yaşatılması ve sürdürülmesi ahilik geleneğinin içerisinde var olan önemli unsurlardan birisi. Geleneksel mesleklerimizi devam ettirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muhammed Ali Künkcü de Ahi Evran'ın bıraktığı mirası devam ettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

"İlin ahisi" Gülcan ise duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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