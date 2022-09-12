Aydın açıklarında 71 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında 3 ayrı çalışmada, hareketli lastik botlarda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Sahil güvenlik botu ekipleri, durdurdukları 3 botta 71 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısının bulunduğunu belirledi.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise gözaltına alındı.

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