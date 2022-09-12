Aydın’da çalıştığı inşaattan 5. katından düşen işçi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın’ın İncirliova ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 439 Sokak’taki bir inşaatın 5. katında çalışan Adil Angün (41) dengesini kaybederek yere düştü.

Kazayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Angün’ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.