Aydın'da Anadolu Aşçılar Federasyonu kuruldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşçılık faaliyetlerini içeren 15 derneğin bir araya gelmesiyle Anadolu Aşçılar Federasyonu kuruldu.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan aşçı Tamer Özkan, aşçılıkla ilgili 15 dernek yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu Aşçılar Federasyonu’nun (ANFED) tüm mutfak çalışanlarını kucaklayacağını, şeffaf, katılımcı ve çoğulcu bir yönetime sahip olacağını aktaran Özkan, kurucu dernekler ile federasyon tüzüğünün tam bir mutabakat ile hazırlandığını bildirdi.

Özkan, aşçılık yasasının bir an önce çıkarılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını ve Türkiye’de yemek kültürünün devlet politikası haline getirilmesi yönünde çalışmaların da başladığını kaydetti.

Gastronomi Derneği Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin de federasyonun etkinlik, yönetim ve içerik detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.