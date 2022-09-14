Kuşadası açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Poyraz Tepe mevkisinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Öte yandan yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.







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