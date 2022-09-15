Aydın'da tırın çarptığı yaya öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çine'den Aydın istikametine ilerleyen Veli A. yönetimindeki 34 ETF 607 plakalı tır, Çaltı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeyen çalışan Selahattin Özmen'e (84) çarptı.

Özmen, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Veli A, gözaltına alındı.



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