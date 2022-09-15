Aydın'da hemzemin geçitteki kazada 1 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı yaya yaralandı.

İzmir-Denizli seferini yapan tren, Aydın-İzmir kara yolu Kültürpark mevkisindeki hemzemin geçitten yolun karşısına geçmeye çalışan Ceylan Akmeşe'ye (54) çarptı.

Yaralanan Akmeşe, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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