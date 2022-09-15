Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu Mehmet Bey'in kız kardeşinin türbesi bulundu

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AYDIN (AA) - Aydın'da Türk-İslam dönemine ait eserlerin tespiti için yürütülen çalışma kapsamında Aydınoğulları Beyliği'nin kurucusu ve ilk beyi Mehmet Bey'in kız kardeşi Selçuk Hatun'un türbesi tespit edildi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz, Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde "yeşil türbe" olarak bilinen türbede inceleme yaptı.

14. yüzyılda yaşayan Selçuk Hatun'a ait olduğu belirlenen türbeye tabela yerleştirilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, kentte Türk-İslam tarihi araştırma çalışmalarının ilk meyvesinin türbenin tespitiyle alındığını ifade etti.

Tuncer, "Bölgede kime ait olduğu bilinmemesine rağmen uzun süredir korunan, bugüne kadar sağlam şekilde gelen türbenin kimliklendirme çalışması tamamlanmış oldu" dedi.

Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz ise arazi çalışmalarının arşiv çalışmalarıyla desteklendiğini, bulunan materyallerin farklı kaynaklardan teyit edildiğini belirterek türbenin Selçuk Hatun'a ait olduğunu tarihi belgelerin de desteklediğini ifade etti.

Arşivdeki bazı belgelerde eski adı Arpaz olan Esenköy'de Selçuk Hatun türbesinin bulunduğuna ilişkin bilgilerin bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Arazi çalışmalarımız sonucunda Selçuk Hatun Türbesi'nin gerçekten Arpaz'da olduğunu, bugüne kadar 'yeşil türbe' olarak adlandırılan yer olduğunu saptadık. Yöre halkı ve köylülere türbeyi itinayla korudukları için teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra tescillenir ve restorasyonu gerçekleştirilir." dedi.













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