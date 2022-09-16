Germencik'te jandarma, incir bahçelerinde uygulama yaptı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde incir bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla jandarma ekipleri uygulama yaptı.

Bahçeleri dolaşan ekipler, yollardaki araçları da denetledi.



İncir üreticisi Öner Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru incir sezonunun başlamasıyla hırsızlık olaylarının yaşanabildiğini belirterek ekiplere teşekkür etti.

İncir üreticilerinden Türkan Yüksel ise çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "İncir bahçelerini gece gündüz dolaşıyorlar. Onların dolaşması bize güven veriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, denetime devam eden kolluk kuvvetleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



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