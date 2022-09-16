Aydın’daki fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eve düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ile mücadele kapsamında Alacamescit Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada dijital materyallere el konulurken, A.A.Y. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.Y. tutuklanırken, A.K. serbest bırakıldı.

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