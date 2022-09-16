Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.D'nin Atatürk Mahallesi'ndeki evinde, uyuşturucu madde kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş bir miktar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları el geçirdi.

Gözaltına alınan M.D emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili 12 kişiye de uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.













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