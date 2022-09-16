Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Efeler ilçesinde durdurulan otomobilde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri otomobili, Efeler ilçesi girişinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramda 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan A.S. ile eşi olduğu öğrenilen G.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.S. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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