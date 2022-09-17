Aydın'da 10 dekarlık seraya ejder meyvesi dikildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde girişimci Mahmut Kahraman, 10 dekarlık seraya ejder meyvesi (pitaya) dikti.

Moralı Mahallesi'nde bulunan seradaki fidan dikimine Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem de katıldı.



Öktem, kent genelinde toplamda 100 dekarlık alanda bu meyvenin yetiştirildiğini belirterek, buradaki 10 dekarlık yatırımın son derece önemli olduğunu söyledi.

Zamanla pitayayı ihraç edecek konuma ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Ökdem, "1 dekarda 4 ton verim almak mümkün. Tanesi şu anda meyvenin büyüklüğüne göre 70 liraya kadar çıkıyor. Az masrafla çok fazla katma değerin oluşabildiği karın elde edilebildiği güzel bir ürün." dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Kahraman ise manav ve marketlerde gördüğü pitayanın dikkatini çektiğini belirterek, "Fiyatları da yüksek olduğu için 'Biz neden böyle bir şey yapmayalım' dedik. Ülkemize katma değer katacağını inandık. 18 bin meyve diktik. Üçüncü senede buradan tam verim almayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 12 milyonluk bir yatırım yaptıklarını vurgulayan Kahraman, üretimin başlamasının ardından ihracata yöneleceklerini sözlerine ekledi.







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