Aydın KOSGEB'den 1194 işletmeye 53 milyon 808 bin lira destek

Rönesans nedir, ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Aydın İl Müdürlüğü, kentteki 1194 işletmeye 53 milyon 808 bin lira destek sağladı.

KOSGEB Aydın İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2022 yılında kentte 1194 esnaf ve işletmenin desteklendiği belirtildi.

Ayrıca 408 işletmenin Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı aracılığıyla yüzde 0 faiz ile 39 milyon 920 bin lira destek aldığı kaydedildi.

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programından 21 işletmenin 577 bin 206 lira hibe, Girişimciliği Geliştirme Destek Programından 599 işletmenin 6 milyon 469 bin lira hibe, KOBİ Finansman Destek Programından 53 işletmenin 3 milyon 261 bin lira hibe, Kobi Gelişim Destek Programından 10 işletmenin 382 bin lira hibe aldığı ifade edildi.

Ayrıca Yurt Dışı Pazar Destek Programından 34 işletmenin 620 bin lira hibe aldığı, İşletme Geliştirme Destek Programından 168 işletmenin 2 milyon 316 bin lira hibeyle desteklendiği vurgulandı.

Kentte toplamda 1194 işletmeye 53 milyon 808 bin lira destek verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.