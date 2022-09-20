Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son 1 haftada yürütülen çalışmalarda 7 kişi tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 Eylül-18 Eylül 2022 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 95 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldı.

Operasyonlarda 378 gram esrar, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, 3 gram kokain, 342 sentetik hap, 108 gram eroin ve 107 kök kenevir ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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