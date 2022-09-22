Germencik'te pamuk hasadı başladı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Germencik Ziraat Odasınca Ovakarağaçlı Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Turgay Gülenç, bu yıl ürünün çok kaliteli olduğunu söyledi.

Pamuk toplama makinesini de kullanan Gülenç, çiftçilerle bereketli bir sezon diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas da pamukta kaliteyi korumak adına hasadın daha doğru bir şekilde yapılması için denetimlerini sürdüreceklerini anlattı.

Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu ise bu yıl 40 bin dekar alanda pamuk ekimin yapıldığını ifade ederek, "Geçen sene dekarda rekoltemiz 400-450 kilogram civarındaydı, fiyatlarımız iyiydi ve beklentilerimizin üzerindeydi. Ama bu yıl maalesef beklentimizin altında o yüzden bir an evvel fiyatların borsa tarafından açıklanmasını talep ediyoruz." dedi.





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