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Bakan Bilgin, Aydın'da "Şehir Buluşmaları " programında konuştu: (2)

AA

Bakan Bilgin, Aydın'da "Şehir Buluşmaları " programında konuştu: (2)

AYDIN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Batılı ülkelerin kaybettikleri hegemonyanın devamını sağlamak üzere yanlış politik tercihler yaptığını, bunun da Batı'daki krizi derinleştirdiğini söyledi.

Bakan Vedat Bilgin, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Aydın" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, şehir buluşmalarında Türkiye'nin meselelerini ele aldıklarını ve toplumun çeşitli kesimleriyle bu meseleleri görüştüklerini söyledi.

Vatandaşın sorunlarını dinleme fırsatı bulduklarını kaydeden Bilgin, bunun da siyasi etkileşim açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de dünyada yaşanan büyük krizleri ve çözüm yollarını dile getirdiğini söyleyen Bakan Bilgin, "Geçtiğimiz 200 yıl Batı'nın tahakküm yüzyıllarıydı. Batı 200 yıllık bir hegemonik dönem yaşadı. Bugün yaşadığımız aslında dünyada tüm krizler bunun içinde savaş da dahil, Batı'nın hegemonyasının çöküş döneminin belirtileri olarak değerlendirilmektedir." dedi.

Artık Batı uygarlığının hegemonik üstünlüğünün sona erdiği bir dönem yaşandığını dile getiren Bilgin, "Bunun son yüzyılı da Amerikan hegemonyasının çöküşüdür. Aslında hegemonyasını kaybedebilirler ama güçlerini bir müddet daha belki de uzun süre devam ettirebilirler. Bu neye bağlı? Onların yaptıkları, takip ettikleri politikalara bağlı." ifadelerini kullandı.

Batı'nın hegemonyayı kaybettiğini kabullenmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları söyledi:

"Batı bunu kabul etmiyor. Baskı ile, baskı araçlarıyla, şiddet araçlarıyla bunu sürdürmek istiyor, devam ettirmek istiyor. Bu Batı'nın krizinin derinleşmesine yol açıyor. Yani yanlış bir yolda ilerliyor. Amerika Birleşik Devletleri hangi yolda ilerliyor? Bakın, dünyada savaşlar çıkarıyor. Yaşadığımız savaş olayı aslında doğrudan doğruya ABD'nin ve Batı sisteminin eski yaklaşımını sürdürmesini zorluyor. Başka? İç savaşlar çıkarıyor. Terör örgütlerini bunun için mi destekliyorlar? Yani PKK'yı niye destekliyor? Soruyoruz değil mi? Bu Batı'nın savaş taktiğiyle istikrarsız hale getirdiği coğrafyaları kendine bağımlı kılmak, kendi hükümranlığını sürdürmek, sömürü kaynaklarını buralarda devam ettirme arayışıdır. Başka ne yapıyor? Askeri darbelerle, askeri diktatörlerle, şeyhlerle vesairelerle iş birliği yaparak diktatörlerle, otoriter rejimlerle, bilhassa Orta Doğu'da egemenlik ilişkisini devam ettirmek istiyor. Bütün bunlar aslında Batı'nın krizini derinleştiren yanlış bir siyasetin devam ettiğini gösteriyor. Oysa bütün dünya değişiyor. Güç merkezi Batı'dan Doğu'ya kayıyor."

Bilgin, sadece Çin'in yükselmediğini ifade ederek, "Bütün Asya ayağa kalkıyor. Hindistan yükseliyor. Uzak Asya ülkeleri yükseliyor, Orta Doğu değişiyor, Rusya... Batı eski dünyası üzerindeki hakimiyetini kaybedeceği için kendi krizini derinleştiren şiddet araçlarını, şiddete dayalı politikayı sürdürüyor." diye konuştu.

- "Sömürüye dayalı siyasete Türkiye'den cevap geldi"

15 Temmuz'un Türkiye'de bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Bilgin, "Türkiye bağımsızlık doğrultusunda siyasetini ortaya koydukça Batı'nın bu bahsettiğimiz savaşa dayalı, şiddete dayalı, sömürüye dayalı siyasetine Türkiye'den cevap geldi. Türkiye'nin verdiği cevap ne? Bir; 'Dünya beşten büyüktür.' Bu çok önemli. İki; 'mazlumlar yalnız değil.' Türkiye bütün mazlum coğrafyalarında, mazlumların yanında oldu. Üç; dünyanın en kritik savaş anında, sıkıştığı anda Türkiye'nin barış kurucu olduğu ortaya çıktı. " dedi.

Bakan Bilgin, tahıl koridoru açılmasaydı Avrupa'nın gıda tedariki anlamında büyük sorun yaşayacağını vurgulayarak, Batı'nın dünyanın değiştiğini ve kendi hegemonyasını kaybettiğini kabul etmek zorunda olduğunu ifade etti.

Dünyanın yeni bir döneme, barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen Bilgin, ABD'de park gezisi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın mazlum ülkelerinden insanların gösterdiği ilginin sebebinin de barış arayışı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Batı yörüngesinden çıktığını ve bağımsız hale geldiğini kaydeden Bakan Bilgin, "Bağımsız Türkiye" sözünü de Cumhur İttifakı'nın hayata geçirdiğini aktardı.

Bakan Bilgin, daha sonra kentteki bazı fabrikalara ziyarette bulundu.

(Bitti)

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