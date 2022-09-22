Germencik'te incir yarışması sonuçlandı

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AYDIN (AA) - Germencik İncir, Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında incir üreticilerine yönelik düzenlenen yarışma sonra erdi.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu, incir yetiştiricisi Durmuş Şahin birinci, Saffet Sevinç ikinci, Muhammet Erdoğan üçüncü oldu.

Ziraat yüksek mühendisi Nilgün Tan, gazetecilere, yarışmada incirin rengi, iriliği, meyve dolgunluğu ve tadından oluşan kriterlerin ele alındığını söyledi.



Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de 19. kez gerçekleştirecekleri festivale yoğun ilgi beklediklerini ifade etti.



Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 23 Eylül'de verilecek.

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