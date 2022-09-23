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Yörük Ali Efe'nin müze evi vefatının 71. yılında yeniden ziyarete açılıyor

AA

Yörük Ali Efe'nin müze evi vefatının 71. yılında yeniden ziyarete açılıyor

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Milli Mücadele yıllarında düşmana karşı gösterdiği kahramanlık dolayısıyla "Efeler Efesi" adıyla anılan Yörük Ali Efe, vefatının 71. yılında memleketi Aydın'da gururla anılıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Kavaklı köyünde 1895 yılında dünyaya gelen Yörük Ali Efe, 19 yaşında Aydın dağlarındaki Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin zeybek grubuna katıldı.

Kısa sürede herkesin güvenini ve sevgisini kazanan Yörük Ali Efe, Alanyalı Molla Ahmet Efe'nin hayatını kaybetmesinin ardından grubun başına geçti.

İzmir, Aydın ve Nazilli'nin düşman işgalinden kurtarılması için mücadelede yer alan Yörük Ali Efe, 16 Haziran 1919'da Batı ve Güney Anadolu'da düzenli, bilinçli ve milli şuurla düşmana yapılan ilk baskın olarak tarihe geçen Malgaç Demiryolu Köprüsü yanındaki tam teçhizatlı düşman karakoluna baskını gerçekleştirdi. Yörük Ali Efe, yaptığı baskınlarla düşmanı büyük zarara uğrattı.

Düzenli ordunun kurulmasıyla emrindeki grubu orduyla bütünleştirdi, kendisi de Milli Aydın Cephesi Komutanı oldu. Mücadele'deki başarılarından dolayı TBMM tarafından İstiklal Madalyası verilen ve Cumhuriyet döneminde Yörük soyadını alan Ali Efe, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bir süre İzmir'de yaşadı.

İzmir'de 1951'de geçirdiği tramvay kazasında bacaklarını kaybeden Yörük Ali Efe, tedavi için gittiği Bursa'da 23 Eylül 1951'de hayatını kaybetti.

Yörük Ali Efe'nin bir dönem karargah olarak da kullanılan, daha sonra müzeye çevrilen evi, Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bulunuyor. Müzede, Yörük Ali Efe’nin kıyafetleri, silahları, yazışmaları, mektupları ve o döneme ait eşyaları sergileniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, AA muhabirine, bu sene tadilattan geçirdikleri Yörük Ali Efe Müzesi'nin bugünden itibaren ziyarete açılacağını söyledi.

Yörük Ali Efe ve dönemine ait tüm orijinal eserlerin müzede yer aldığını aktaran Tuncer, "Müzede çok kapsamlı bir tadilat çalışmasını da tamamlamış olduk. Yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki bu tadilatla evin tüm sıkıntı ve risk taşıyan noktalarında müdahale gerçekleştirildi. Bugün Yörük Ali Efe yaşasa ve anahtarıyla gelip kapısını açsa evi bıraktığı günkü gibi kullanabilirdi. Müzeye ziyarete gelen turistlerimize, kültürün peşinde koşanlara güzel bir an yaşatıyoruz. Özellikle kurtuluş mücadelesinin o hazzını, dokusunu ve duygusunu hissetmek isteyenleri mutlaka bekliyoruz." diye konuştu.

- Malgaç baskını

Yörük Ali Efe'nin Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden olduğunu belirten Tuncer, özellikle Malgaç baskınının mutlaka hatırlanması gerektiğine işaret etti.

O dönem Yunan ordusunun Ege'nin iç kesimlerine ilerlediğini vurgulayan Tuncer, şöyle konuştu:

"Yunan ordusu ilerledikçe şiddeti artan sistematik bir soykırım faaliyeti yürütmeye başlıyor. Bunda da Aydın en çok etkilenen, 100 bine yakın şehit verdiğimiz ilimiz oluyor. Yörük Ali Efe'nin kahramanca direnişi, Malgaç baskını ile bir dönüm noktası olarak ortaya çıkıyor. Demir yoluyla Nazilli'ye kadar ikmal yapmak isteyen ağır silahla donatılmış Yunan müfrezesini ve oradaki karakolu Yörük Ali Efe ve silah arkadaşları yok etmeyi başarıyor."

Tuncer, Yörük Ali Efe'nin unutulmaz bir değer ve Milli Mücadele kahramanı olduğuna dikkati çekerek, Yenipazar Kaymakamlığı ve Yenipazar Belediyesi iş birliğiyle müzenin bahçesinde anma etkinliği gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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