19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali başladı

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AYDIN (AA) - 19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali şarkıcı Derya Uluğ konseri ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi incir üreticilerine yönelik yarışmada dereceye giren yetiştiricilere ödül verildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yaptığı konuşmada, festivale katılanları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konuşmanın ardından sanatçı Derya Uluğ konser verdi.

İlçede 3 gün sürecek festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve Aile Park Alanında kurulan organik pazar, oyun alanları ve stantlar ziyaretçileri ağırlayacak.

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