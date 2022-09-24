Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'da uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen operasyonda 70 gram metamfetamin ile 110 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi’nde S.T’nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.T’yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 70 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 117 bin lira ile 110 tarihi değeri bulunan sikke ele geçirildi.

​​​​​​​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. tutuklandı.

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