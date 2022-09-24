Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül ve Park mahallelerinde 2 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı, demir kesme makası ve demir çekici gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin F.A. (20) ve T.K. (38) olduğunu belirledi.

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı.

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