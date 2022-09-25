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Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

AA

Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı

AYDIN (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik 2016'daki operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın sünnet olan oğlu için oluşturulan araç konvoyuna, jandarma ve polis ekipleri eşlik etti.

Mimar Sinan Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 9 yaşındaki Can Sağlam'ın sünnet töreni için araç konvoyu oluşturuldu. Konvoya, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet, minibüs ve otomobillerle katıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, şehir turu atıldı.

Gazetecilere açıklama yapan anne Cansu Sağlam, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle dedi:

"Herkese çok teşekkür ederiz. Bugünümüzde bizi yalnız bırakmadılar, destek oldular. En önemlisi de oğlumu mutlu ettikleri için teşekkür ediyorum. Heyecandan ve stresten ayakta zor duruyorum. Arkamızda olduklarını gösterdiler."

Can Sağlam da çok mutlu olduğunu söyledi.

Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam, 8 Ocak 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşmüş, memleketi Aydın'da toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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