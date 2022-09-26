19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseriyle sona erdi.

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde kurulan organik pazar, oyun alanları ve stantlar gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

Festival alanında Aydın İl AFAD Müdürlüğü ve Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Festival kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli de konser verdi.

Konserde konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivale katılanları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.



Konser sonrası Belediye Başkanı Öndeş, Ceceli'ye hediye verdi.

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