19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

AA

19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen 19. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin konseriyle sona erdi.

Germencik Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde kurulan organik pazar, oyun alanları ve stantlar gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

Festival alanında Aydın İl AFAD Müdürlüğü ve Germencik İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Festival kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli de konser verdi.

Konserde konuşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, festivale katılanları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konser sonrası Belediye Başkanı Öndeş, Ceceli'ye hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit çocuğunun araç konvoyuna katıldı
YEREL HABERLER Aydın'da polis ve jandarma, sünnet olan şehit ...
Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor galibiyeti unuttu
Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3
YEREL HABERLER Efeler 09 Spor Futbol Kulübü - Akhisarspor: 3-3
Efeler 09 FK - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Efeler 09 FK - Akhisarspor (FOTOĞRAFLAR)
Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı
Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil sahalardan nikah masasına uzandı
YEREL HABERLER Futbolcu ile gazetecinin birlikteliği yeşil ...
Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarının ittiği 13 ...
Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu baskını yapılan evde 110 sikke ...
İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da katıldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (2)
YEREL HABERLER İki kardeşin satır ve silahlı kavgasına oğullar da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.