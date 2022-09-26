Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 40 lira, en yüksek 74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
|55,00
|55,00
|Kuru incir
|40,00
|74,00
|Sıra mısır
|5,50
|5,50
|Sıra buğday
|6,00
|6,00
|Sızma zeytinyağı
|68,00
|68,00
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