Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

C.E. (52) yönetimindeki 09 ND 232 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolunda bulunan bir alışveriş merkezi yakınlarında, yaya yolunu kullanarak karşıya geçmeyen çalışan Gökçin Arslan'ın (48) kullandığı 09 AEY 432 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Arslan, metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre, tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı.





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