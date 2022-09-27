Aydın Gazeteciler Cemiyeti yeni hizmet binasında

AYDIN (AA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) yeni hizmet binası, törenle açıldı.

Güzelhisar Mahallesi'nde hizmet verecek olan yeni AGC binasının açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, basının toplumun haber alma özgürlüğünün en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Özgür bir basının önemine dikkati çeken Aksoy, "Basınımızın etik ilkelere göre hareket etmesi oldukça önemli ve değerlidir. Bu noktada hareket eden, bu alanda çalışma yürüten bütün basın mensuplarımızı şükranla anıyorum. Aydın, basın anlamında oldukça potansiyeli yüksek bir il. Bu potansiyeli, ilin sorunlarının çözümünde, daha iyi bir noktaya taşınmasında yapacağı olumlu eleştiri ve katkılarla daha iyi bir boyuta taşımış olacaktır." dedi.

Basın mensuplarının gece gündüz, yaz kış demeden yoğun bir gayret içinde çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Aksoy, AGC'nin bu noktalara gelmesinde emeği olan tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

AGC Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Uzun da cemiyet olarak yoğun bir çalışma gündemi içinde olduklarına işaret etti.



Uzun, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizde çok çalışacağımızı biliyorduk. Çünkü yapılacak çok iş vardı. İlk iş olarak kendi gazetemizi çıkarmak istedik. Bizi anlatan bir ürün olsun istedik. Bunu da alnımızın akıyla başardık. Üyelerimizin daha rahat çalışabileceği geniş ve ferah bir yer olsun istedik. Bundan dolayı da böyle bir yer tuttuk. Burası için mücadelemiz yorucu geçti. Bir yandan sahada çalıştık, bir yandan bu iş için mücadele verdik. Netice itibarıyla bizim için gurur verici bir noktaya ulaştık."

Ülkenin doğru, etik ve ahlaklı basına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Uzun, çalışmalarına bu ilkeler ışığında devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Aksoy ve protokol üyeleri hizmet binasını gezerek Başkan Uzun'dan bilgi aldı.

Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden, Efeler Belediye Başkanvekili Abidin Arslan, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Arıkan, CHP İl Başkanı Ali Çankır, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, Gelecek Partisi İl Başkanı Suzan Milli, Zafer Partisi İl Başkanı Ercan Arslan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Onur Arazsu, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.