Aydın'da evden hırsızlık yapan kişi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, farklı mahallelerdeki 2 evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli N.A'yı (37) gözaltına aldı.

Cep telefonu ve 20 bin lira çaldığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.