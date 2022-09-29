Aydın'da "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

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AYDIN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlattığı farkındalık kampanyası kapsamında Aydın'da etkinlik yapıldı.

Efeler ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürğü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı.

Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacıyla yaya geçidinden yolun karşısına geçti.

Öğrencilere, düdük ve çanta gibi çeşitli hediyeler verildi.

Aksoy, konuşmasında, "Farkındalık olması açısından böyle bir etkinlik yaptık. Trafik kazalarının oluşmaması, yayaların güvenliğinin en yüksek seviyede sağlanması ve sürücülerin daha dikkatli olması, duyarlılığın daha üst seviyelere gelmesini sağlamak olacak." dedi.

- Söke

Söke ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın Caddesi'ndeki Kocagözoğlu Ortaokulu önünde etkinlik yapıldı.

Etkinliğe, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Salih Devrim, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, kırmızıya boyanan yaya geçidinden geçti.

- Germencik

Germencik'teki etkinlik, Aydın-İzmir kara yolu Atatürk Caddesi'nde yapıldı.

Program kapsamında, Kaymakam Turgay Gülenç, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve öğrenciler, ellerinde döviz ve Türk bayraklarıyla yaya geçidinden geçti.

- Çine

Çine Namık Kemal Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, İlçe Kaymakamı Turan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Öner Oflaz, Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut ve öğrenciler yaya geçidinden geçti.





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