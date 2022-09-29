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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Ticaret Borsası

AA

Aydın Ticaret Borsası

AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı46,4259,59
Kuru incir41,0085,00
Sıra mısır5,635,85
Sıra buğday6,006,00
Sızma zeytinyağı61,0063,00


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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