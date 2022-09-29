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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 41 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 46,42 59,59 Kuru incir 41,00 85,00 Sıra mısır 5,63 5,85 Sıra buğday 6,00 6,00 Sızma zeytinyağı 61,00 63,00





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