Kuşadası'nda geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Ekipler, bottaki 48 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.