Çine'de takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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AYDIN(AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki sürücü hastaneye kaldırıldı.



Muğla'dan Aydın yönüne giden Mustafa Koca (47) yönetimindeki 09 LV 576 plakalı hafif ticari araç, Eskiçine Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.



Kazada yaralanarak Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Koca'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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