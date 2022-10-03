Söke Ticaret Borsasında seçim yapıldı

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AYDIN (AA) - Söke Ticaret Borsasında meclis üyelerini belirlenmesi için seçim yapıldı.



Borsanın Konferans Salonu'nda saat 10.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Seçimde 79 oy kullanmaya haiz borsa üyesinden 53'ü oy kullandı.

Söke Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nejat Sağel, üyelere teşekkür ederek, "Bütün üyelerimiz bize destek verdi. Bugüne kadar yaptıklarımız belli. Lisanslı deponun inşaat işi kaldı. Söke'nin ve borsamızın güveni ile bu büyük işi sağ salim bitirmek istiyoruz." dedi.

Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu da Söke Ticaret Borsası camiasına duydukları güven nedeniyle teşekkür etti.



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