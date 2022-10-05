Aydın'da 493 litre kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev ve depoda yapılan aramada 493 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı,



Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde E.E'nin ev ve deposuna operasyon yaptı.

Adresteki aramada kaçak olarak üretilmiş 480 litre şarap, 3 litre viski ve 10 litre rakı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

E.E, gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.