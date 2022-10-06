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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 45 lira, en yüksek 80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Naturel ham zeytinyağı 56,40 58,75 Kuru incir 45,00 80,00 Sıra mısır 5,52 5,60 Sıra buğday 5,20 6,50





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