Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Akcihan (26) yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akcihan'ın cenazesi otopsi için Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.