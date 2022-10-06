Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi için gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine saldıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de Dağ Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yerde yatan kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İ.A'yı (33) tedavi etmek istediği sırada saldırıya uğradı. Ambulansın camını ve kapısını kıran şüpheliyi polis gözaltına aldı.

İ.A, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

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