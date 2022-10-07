Aydın'da 40 gram metamfetamin ile kaçak sigara ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 40 gram metamfetamin ile 35 bin 100 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yenicami Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 40 gram metamfetamin ile 35 bin 100 adet kaçak sigara bulundu.

Operasyonda M.B ile İ.E.K, gözaltına alındı.



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