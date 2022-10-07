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Söke'de Dünya Pamuk Günü etkinliği düzenlendi

AA

Söke'de Dünya Pamuk Günü etkinliği düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla pamuk ve pamuğa dayalı sektörlerin temsilcileri buluştu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak, Tarımsal Yayım ve Hizmetçi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (TAYEM) düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, pamuğun büyük ekonomik ve toplumsal öneme sahip olduğunu ifade etti.

Anadolu'da yaklaşık 2 bin yıldır pamuk yetiştirildiğinin altını çizen Uçak, Türkiye'nin yıllık pamuk üretiminin 800-900 bin ton civarında olduğunu kaydetti.

Uçak, verim açısından da Türkiye'nin dünyada 2. sırada olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Pamuğu hammadde olarak kullanan tekstil ve konfeksiyon sanayimizin ihracatı 33 milyar dolara ulaştı. Bu aynı zamanda yaklaşık 25 milyar dolarlık net ihracat anlamına geliyor. Ayrıca, Ulusal Pamuk Konseyimizin hesaplamalarına göre 2020 yılında kütlü pamuğun yan ürünü olarak üretilen 993 bin ton dolayındaki pamuk çiğidinden yaklaşık değerlerle 149 bin ton pamuk yağı, 695 bin ton yemlik küspe, 149 bin ton linter ve 106 bin ton telef ekonomimize kazandırılmıştır. Pamuk ekonomik açıdan sağladığı bu katkıların yanı sıra üretiminden işlenmesine kadar yaklaşık 2 milyon kişiye daimi ve geçici istihdam sağlıyor. Tüm bu verilerin en net göstergesi olarak diyebiliriz ki pamuk ülkemizin tartışmasız olarak en stratejik tarım ürünlerinden birisi durumunda."

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, ilçelerinin pamuğun diyarı olduğunu ifade ederek, "Söke pamuğuna değer katmak, çiftçilerimize ve tüccarlarımıza kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katarak büyük uğraşlar verdiğimiz Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin inşaat temelleri çok kısa süre sonra atılacak." dedi.

Konuşmaların ardından pamuk konulu söyleşi düzenlendi.

Etkinliğe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, İzmir ve Manisa Ticaret borsalarının yetkilileri, sanayi odası temsilcileri, pamuk araştırma enstitülerinin görevlileri, ziraat odalarının üyeleri katıldı.


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