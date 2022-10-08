Aydın'da tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde tıra çarptıktan sonra devrilen otomobildeki baba ve oğlu, yaralandı.

H.T. idaresindeki 09 JF 410 plakalı otomobil, Denizli-Aydın kara yolu Kanyaşı mevkisinde aynı istikamete seyreden K.Ü. yönetimindeki 15 LH 120 plakalı tıra arkadan çarptı.

Olay yerine sek edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü H.T. ve yolcu konumundaki oğlu A.T'yi Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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