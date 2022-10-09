İzmir, Manisa ve Aydın'dan 400 bisikletçi, Germencik'te buluştu

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AYDIN (AA) - İzmir, Manisa ve Aydın'dan yaklaşık 400 bisikletçi, Aydın'ın Germencik ilçesindeki 800 yıllık çınar ağacının altında buluştu.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bisikletseverler iki grup halinde yarıştı.



İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Belevi Mahallesinden hareket edenler sporcular ile Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesinden hareket eden sporcular, Selatin Mahallesindeki 800 yıllık çınar ağacına en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.



Yarışmada dereceye girenlere hediye ve plaket verildi.



Öndeş, burada yaptığı konuşmada, organizasyona katılanlara teşekkür etti.



Efes Bisiklet Topluluğundan Onur Pınar, 8 yıldır bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Buradaki amaç 800 yıllık anıt çınarın altında buluşmak. Geleneksel olarak da menümüz, kuru fasulye, pilav, tatlı. Bu konuda Germencik Belediye Başkanına ve personellerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz ise bugün 80 kişilik bir grupla, Aydın ve ilçelerinden buraya geldiklerini ifade ederek, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

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